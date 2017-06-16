Источник: Доннарумма отказал «Милану» и «ПСЖ», так как хочет выступать за «Реал»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма отклонил предложение клуба о продлении контракта, так как хочет стать игроком мадридского «Реала», сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
«Милан» готов был предложить вратарю зарплату, превышающую € 5 млн в год, однако агент Доннаруммы Мино Райола сообщил руководству клуба, что улучшение финансовых условий не изменит позиции игрока.
Сообщается также, что по причине желания выступать в «Реале» голкипер отклонил предложение «ПСЖ», по которому 18-летнему Доннарумме был бы предоставлен дом в Париже, а также персональный водитель.
Контракт игрока с клубом истекает летом 2018 года.