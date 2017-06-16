«Фенербахче» объявил о договорённости с «Монако» о переходе Дирара

Полузащитник «Монако» Набиль Дирар продолжит карьеру в «Фенербахче». Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, была достигнута принципиальная договорённости с монегасками. Теперь «Фенеру» осталось согласовать контракт с самим игроком.
31-летний марокканец 16 июня должен прибыть в Стамбул, чтобы пройти медицинское обследование. После этого стороны должны утвердить детали контракта и подписать его.
В «Монако» Набиль Дирар играл с 2012 года. Всего на его счету 167 матчей за французский клуб, 12 голов и 33 результативные передачи. Контракт с «Монако» действует до лета 2018 года.
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