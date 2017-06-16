Сёмин — игрокам «Локо»: жду от всех самоотдачи в каждом эпизоде, в каждой игре

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин перед началом первой тренировки на сборе в Австрии напутствовал своих футболистов.
«Во-первых, поздравляю всех с началом работы! Нас ждёт много событий – впереди Суперкубок, чемпионат России, Лига Европы. Я жду от всех самоотдачи в каждой тренировке, в каждом эпизоде, в каждой игре...» — сказал Сёмин.
Также наставник поделился впечатлениями от первого занятия.
«Что ж, состоянием игроков я доволен. Оно близко к оптимальному. И набрать форму должны достаточно быстро. Настроение тоже у всех отличное, мы работали сегодня с огромным энтузиазмом! Надо, чтобы так продолжалось и дальше», — цитирует Сёмина пресс-служба «Локомотива».