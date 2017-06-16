Защитник «Тосно» Дугалич: Премьер-Лига — совсем другой уровень, мы это понимаем

Центральный защитник «Тосно» Раде Дугалич поделился ожиданиями от старта в Премьер-Лиге, который станет дебютным для команды из Ленинградской области.
«Премьер-Лига — совсем другой уровень. Будет тяжело, мы все это понимаем, и мы готовимся к этому. Будем стараться, как в ФНЛ, будем биться до конца, выполнять задачи, которые нам поставят.
Ожидания большие, будем ожидать хорошего старта. Для меня любая команда здесь, в Премьер-Лиге, хорошая. И не только «Рубин», «Зенит», ЦСКА, «Спартак». И остальные команды не случайно здесь находятся, так что я думаю, каждая игра будет тяжелой", — цитирует серба пресс-служба клуба.