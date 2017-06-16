Мутко: самоучитель, который подарил мне Путин, от корки до корки выучил

Заместитель председателя правительства РФ и председатель оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко рассказал, что выучил от корки до корки самоучитель английского языка, который подарил ему президент России Владимир Путин.
«Я не так блестяще, как Алексей Сорокин, говорю по-английски. Официально скажу, что до КК и после его окончания я раз в неделю посещаю стройку стадионов к ЧМ-2018. Приглашаю вас (английского журналиста) поехать со мной. Если вы заинтересованы, то пожалуйста, все города открыты, подрядчики известны. В России одно из самых жёстких трудовых законодательств.
Самоучитель, который подарил мне Владимир Путин, от корки до корки выучил, поэтому этими фразами и говорю. В целом у меня разговорный английский, который позволяет мне общаться на футбольные темы. Thank
you very much. Very good question», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.