«Порту» представил новую форму для выездных матчей

«Порту» представил официальную форму на выездные матчи в следующем сезоне. Клуб вернулся к оранжевому цвету, который использовал раньше.
«Для футболистов экипировка, которую они будут носить во время матча, очень важна. Мне не терпится выходить в ней на поле, добиваясь побед для команды и её болельщиков», — сказал в связи с этим защитник «Порту» Маркано в интервью официальному сайту португальского клуба.
По итогам последнего сезона «Порту» в чемпионате Португалии занял 2-е место, заработав 76 очков. Команда уступила лиссабонской «Бенфике» 6 очков и опередила «Спортинг» на столько же очков.