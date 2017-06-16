Черчесов: Путин заметил прогресс, значит, внимательно наблюдает за сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии стартового матча с командой Новой Зеландии на Кубке конфедераций прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который накануне выразил надежду, что сборная порадует своим стремлением к победе.
«Мы, естественно, всё наблюдаем и читаем. Если президент говорит на таком форуме, то, значит, мы не безразличны. Президент заметил прогресс, выходит, он за нами внимательно наблюдает, желает успеха», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Путин: надеюсь, сборная России порадует на ЧМ-2018 хотя бы стремлением к победе