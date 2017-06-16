Журналист из Чили, приехавший на КК, отдал таксисту за поездку 50 тыс. рублей

В Москве журналист из Чили, приехавший освещать Кубок конфедераций, отдал таксисту за поездку 50 тыс. рублей, после чего обратился в полицию, сообщает ФАН.
Сотрудник Radio Chili Диего Гаспар Саез Миранда прибыл в Москву, чтобы освещать турнир. У аэропорта «Домодедово» он нанял частного таксиста, чтобы доехать до гостиницы.
Добравшись до отеля, чилиец поинтересовался у таксиста, сколько стоила поездка. Водитель ответил, что 60 тыс. рублей, после чего получил от потерпевшего всю сумму.
Извозчик вернул пассажиру 10 тыс. рублей и уехал. В итоге обманутый чилиец обратился в полицию, которая ведёт поиски водителя.