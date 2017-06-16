«Герта» — Роналду: Берлин будет любить тебя, как сына

Пресс-служба немецкой «Герты» отреагировала на новость о том, что нападающий Криштиану Роналду хочет уйти из «Реала».
«Роналду хочет уйти из «Реала». Денег нет, но это галактический вызов, и Берлин будет любить тебя, как сына. Интересует, Криштиану?» — обратилась «Герта» к Роналду в «Твиттере».
По данными СМИ, 32-летний португалец намерен уйти из «Реала» из-за обвинений в неуплате налогов.
Ранее «Герта» предложила нападающему Златану Ибрагимовичу, с которым «Манчестер Юнайтед» не стал продлевать контракт, подумать о переходе в берлинский клуб.
Есть налоги – нет Криштиану. Почему Роналду решил покинуть «Реал»
В Испании назревает крупный скандал – Роналду из-за проблем с налогами решил покинуть «Реал». Разбираемся, что происходит.