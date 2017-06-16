Источник: Роналду сказал игрокам сборной Португалии, что покидает «Реал»

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который в составе национальной команды находится в Казани и готовится к Кубку конфедераций — 2017, сообщил партнёрам по сборной о решении покинуть мадридский клуб. Об этом пишет Marca.
«Я покидаю „Реал“. Я принял решение. Пути назад нет», — цитирует Роналду испанский интернет-портал.
Ранее сообщалось, что Роналду намерен покинуть «Реал» в связи с последними событиями, связанными с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес. Португалец настроен решительно, и его позиция обсуждению не подлежит, о чём он уже сообщил президенту «Королевского клуба» Флорентино Пересу. Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. В частности, пресса сообщает, что футболист сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году.