«Ростов» объявил о подписании контракта с Макеевым

«Ростов» объявил о подписании контракта с защитником Евгением Макеевым, который ранее покинул «Спартак».
«Уважаемые болельщики, состав команды пополнил 27-летний защитник Евгений Макеев. Игрок подписал с жёлто-синими долгосрочный контракт.
Евгений выступал за команды «Шексна» и «Спартак». В составе красно-белых стал чемпионом России и дважды выигрывал серебряные медали РФПЛ.
Мы желаем Евгению надёжной и уверенной игры за нашу команду. Добро пожаловать в «Ростов»!» — информирует официальный сайт жёлто-синих.
Президентом «Ростова» назначен Арутюнянц, спортивным директором — Рыскин