Коноплянка вошёл в трансферный список «Милана»

Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка может перейти в «Милан». По информации Tuttomercatoweb, украинский футболист входит в трансферный список россонери.
Между сторонами уже состоялись первые контакты, и гельзенкирхенцы готовы к переговорам. Впрочем, как сообщалось ранее, немецкий клуб собирается дать игроку шанс проявить себя на тренировочном сборе. Интерес к Евгению также проявляют пражская «Славия» и «Эвертон».
В минувшем сезоне чемпионата Германии Коноплянка провёл 17 матчей, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.
Новый тренер «Шальке» даст шанс Коноплянке