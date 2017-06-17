«Фиорентина» приобрела у «Партизана» 19-летнего защитника Миленковича

«Фиорентина» объявила о приобретении у белградского «Партизана» защитника Николы Миленковича, об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба. Сумма трансфера официально не разглашается, но СМИ предполагают, что она составила € 5,1 млн. Игрок подписал с «Фиорентиной» пятилетний контракт.
19-летний Миленкович в минувшем сезоне провёл 40 матчей за «Партизан», отметившись 3 голами и одной результативной передачей. Футболист является чемпионом Сербии, а также обладателем трофея национального Кубка. За сборную Сербии Миленкович дебютировал 29 сентября 2016 года — этот матч — пока единственный в его карьере за национальную команду.