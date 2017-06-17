Азар: надеюсь, в следующем сезоне «Челси» вновь выиграет АПЛ

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился ожиданиями от сезона-2017/18. Защиту титула лондонцы начнут матчем против «Бёрнли».
«Надеюсь, в следующем сезоне «Челси» вновь выиграет Премьер-лигу, а затем я получу приз лучшего игрока года. Очевидно, что победа в лиге является тем, к чему мы всегда стремимся, а награда лучшего игрока – бонус.
Мне нравится в «Челси». Мы одна семья, у меня здесь много друзей. Я играю в «Челси» пять лет и счастлив, это один из лучших клубов в мире», — цитирует Азара The Independent.
«Челси» начнёт защиту титула в АПЛ матчем против «Бёрнли»