Директор «Милана»: мы предлагали Доннарумме € 25 млн в течении пяти лет

Директор «Милана» Массимилиано Мирабелли рассказал, что клуб делал очень выгодное предложение Джанлуиджи Доннарумме, однако тот решил не продлевать контракт. Соглашение голкипера с россонери истекает 30 июня 2018 года.
«Мы хотели сделать его символом „Милана“ для наших поклонников и сделали всё необходимое для этого. Он имел капитанскую повязку и, честно говоря, мы сделали ему очень выгодное предложение, учитывая его молодой возраст и ситуацию: € 25 млн в течении пяти лет.
Мы расстроены, конечно, так же, как и наши болельщики. Мы с большим уважением к Джанлуиджи и его агенту, но каждый волен принимать любые решения, которые они считают правильным. Сейчас мы ищем достойного вратаря для «Милана», — цитирует Мирабелли Corriere Dello Sport.