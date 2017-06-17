Сын А. Тихонова перешёл в «Крылья Советов»

18-летний защитник Михаил Тихонов, выступавший за красноярский «Енисей» и молодёжный состав «Краснодара», подписал контракт с «Крыльями Советов» сроком на один год. За самарский клуб Михаил, который является сыном главного тренера «Крыльев» Андрея Тихонова, будет выступать под номером 42.
«Михаил является одним из самых перспективных молодых российских игроков. Он хорошо показал себя на тренировках с нашей командой. Его потенциал заметен. Ждём от Михаила грамотной и зрелой игры, которую в своё время показывал в Самаре его отец», — цитирует заместителя генерального директора «Крыльев Советов» Зураба Циклаури пресс-служба клуба.
Кроме того, «Крылья Советов» достигли договорённости о переходе в самарскую команду 24-летнего российского защитника Кирилла Гоцука. Контракт будет рассчитан на 3 года. Ранее Гоцук выступал за ярославский «Шинник» и липецкий «Металлург».