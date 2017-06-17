Экс-капитан «Томи» Голышев подписал контракт с «Крыльями Советов»

Как стало известно «Чемпионату», самарские «Крылья Советов» подписали контракт с полузащитником Павлом Голышевым. Договор 29-летнего футболиста с клубом рассчитан на год.
В прошлом сезоне Голышев, ранее выступавший за ФК «Москва», «Спартак», «Краснодар» и другие команды, был капитаном «Томи». Самарцы в следующем сезоне будут выступать в ФНЛ и ставят задачу вернуться в РФПЛ.
В минувшем сезоне-2016/17 ФНЛ Павел Голышев принял участие в 16 матчах (все в основном составе) и отдал 2 результативных паса.
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