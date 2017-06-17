«Зенит» на сборе в Австрии сыграет с софийским ЦСКА и «Лудогорцем»

Определились первые соперники «Зенита» на подготовительных сборах в Австрии. 21 июня сине-бело-голубые сыграют против софийского ЦСКА, 24 июня — встретятся с «Лудогорцем» из Разграда. Обе встречи пройдут в Гоинге и начнутся в 19:00 по московскому времени.
Планируется, что «Зенит» на первых сборах проведёт три товарищеских матча, сообщает официальный сайт петербургского клуба.
По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые заняли в Премьер-Лиге третье место и будут участвовать в Лиге Европы в следующем сезоне.
Радимов назначен на должность координатора команд «Зенита»