«Локомотив» объявил, что Ари проведёт в клубе следующий сезон на правах аренды

Бразильский нападающий Ари проведет предстоящий сезон в «Локомотиве» на правах аренды. Сегодня в офисе клуба президент «Локомотива» Илья Геркус и форвард поставили подписи под соглашением. Уже в понедельник Ари приступит к тренировкам команды на сборе в Австрии.
«Ари, безусловно, усилил атаку команды в минувшем сезоне, поэтому мы рады продолжить сотрудничество. Важно, что Ари не колебался, а выразил желание играть именно за «Локомотив». Ждём от него куража и высокой результативности, продолжать в том же духе», — цитирует Геркуса пресс-служба клуба.
Хашиг: по Ари никто переговоров не ведёт, слова Геркуса — неправда