Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Солосин: плохо, что некоторые люди развалили «Томь»

17 июня 2017, суббота. 16:31. Футбол

Новичок «Анжи» вратарь Алексей Солосин рассказал, как у него возник вариант перехода в махачкалинскую команду, и поделился воспоминаниями о выступлениях за «Томь».

«Насколько я помню, мой агент ещё зимой сказал, что есть возможность перейти в «Анжи». Как только в Томске началась чехарда, и футболисты стали покидать команду, я сразу ответил, что остаюсь до конца сезона и никуда переходить не буду. Ну а по завершению чемпионата вновь появился вариант перехода в Махачкалу. Тем более в «Анжи», где главный тренер – Александр Григорян, я с ним работал в «СКА-Энергии». Не жалею, что выбрал в пользу Дагестана.

Любой футболист, думаю, запоминает визит в Махачкалу. Здесь ведь болеют неистово и горячо. Всегда в гостях бывало тяжело играть против «Анжи». И, кстати, против махачкалинского «Динамо» тоже. Приезжал на разных уровнях – в первой лиге и Премьер-Лиге. Помню, с «Томью» неудачно сыграли. Думаю, все помнят тот крупный счёт. Ещё запомнилась суетливая Махачкала, много людей и машин. Поэтому даже не представлял, как оказывается хорошо в Каспийске. Тихо и уютно. Город-курорт. Пляж, море.

Томск для меня стал родным городом. Я нигде так долго не оставался, если не считать спартаковскую спортшколу, где занимался десять лет. И не только мне нравилось, но и жене, и дочери. Команда, коллектив, руководство – всё было на уровне. Плохо, что некоторые люди развалили команду. Я надеюсь, что в «Томи» всё наладится, и, может быть, я ещё когда-нибудь окажусь в Томске", — цитирует Солосина пресс-служба клуба.

«Анжи» объявил о подписании двухлетнего контракта с голкипером Солосиным
Источник: Официальный сайт ФК "Анжи" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Анжи Томь Алексей Солосин
Новости. Футбол
17 июня 2017, суббота
16:38 Патрисиу: сборная Португалии гордится быть на КК-2017 в Казани
16:36 Футболисты и тренерский штаб ЦСКА записали видеопоздравление Дзагоеву
16:31 Солосин: плохо, что некоторые люди развалили «Томь»
16:27 А. Корян получил от «Локомотива» приглашение на просмотр
16:11 Игуаин попрощался с Дани Алвесом в соцсети, но сразу удалил сообщение
16:09 Роналду в Казани расписался на паспорте одного из болельщиков
15:58 Воспитанник «Барселоны» Мбула стал игроком «Монако»
15:54 Андре Силва: портрет Роналду на одном из домов в Казани просто великолепен
15:46 Скауты лондонского «Арсенала» просмотрят Головина на матче сборной России
15:36 Глушаков: сборная России должна сплотиться с болельщиками и добиться результата
15:09 Адилсон: в России любят английский футбол и пытаются к нему приблизиться
15:06 Бельерин за каждую минуту на ЧЕ пожертвует £ 50 пострадавшим пожара в Лондоне
15:04 Алиев: постараюсь помочь «Крыльям» решить задачу выхода в РФПЛ
14:37 «Рома» поборется с «Интером» за защитника «МЮ» Дармиана
14:36 Таксист вернул деньги чилийскому журналисту, которого отвёз за 50 тыс. рублей
14:32 Комбаров: за невыход из группы на Кубке конфедераций точно будет стыдно
14:16 Комбаров: перетряхнуло, когда у Зобнина поехала нога, сразу понял, что случилось
14:03 «Кубань» перенесла сбор из Сербии в Краснодарский край из-за плохих полей
14:02 «Крылья Советов» объявили о переходе хавбека «Тюмени» Клёнкина
13:53 Штиндль: каждый игрок сборной Германии хочет оставить хорошее впечатление на КК
13:53 «Манчестер Сити» может продать Насри в «Галатасарай» или «Бешикташ»
13:48 Ари: болельщики приняли меня очень тепло, в «Локомотиве» чувствую себя как дома
13:38 «Локомотив» объявил, что Ари проведёт в клубе следующий сезон на правах аренды
13:22 Маротта: «Ювентус» не заинтересован в Верратти, мы не будем платить € 100 млн
13:22 Рюдигер: на Кубке конфедераций отличные условия, у сборной Германии хорошая база
13:20 Болельщики сборной Новой Зеландии в товарищеском матче разгромили россиян
12:53 Кейлор Навас не включён в заявку Коста-Рики на Золотой кубок КОНКАКАФ
12:38 «Зенит» на сборе в Австрии сыграет с софийским ЦСКА и «Лудогорцем»
12:29 Тотти решил остаться в «Роме» и займёт административную должность
12:28 В Казани начали раздавать бесплатные билеты на матчи Кубка конфедераций
12:19 На следующей неделе «МЮ» и «Интер» проведут переговоры по Перишичу
12:07 «СКА-Хабаровск» объявил о переходе экс-игрока «Спартака» Савичева
12:06 Комментатор матча Португалия — Мексика не смог вовремя получить багаж в Казани
12:00 Сын А. Тихонова перешёл в «Крылья Советов»
12:00 10 главных интриг Кубка конфедераций — 2017
11:45 Ван Перси может перейти в «Фейеноорд»
11:35 «Реал» планирует «заморозить» переход Мораты в «Манчестер Юнайтед»
11:19 А. Нигматуллин: главная причина перехода в «Амкар» — это тренерский штаб
11:05 В «Реал Сосьедаде» подтвердили интерес к хавбеку «МЮ» Янузаю
11:01 «Фенербахче» объявил о назначении Коджамана на пост главного тренера
10:56 Экс-капитан «Томи» Голышев подписал контракт с «Крыльями Советов»
10:45 Директор «Милана»: мы предлагали Доннарумме € 25 млн в течение пяти лет
10:37 Азар: надеюсь, в следующем сезоне «Челси» вновь выиграет АПЛ
10:19 «Саутгемптон» не рассматривает кандидатуру де Бура на пост главного тренера
10:17 «Валенсия» готова расстаться с Нани
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сумеет ли сборная России обыграть Новую Зеландию в стартовом матче на Кубке конфедераций?
Архив →
© championat.com, 2000–2017