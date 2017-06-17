Солосин: плохо, что некоторые люди развалили «Томь»

Новичок «Анжи» вратарь Алексей Солосин рассказал, как у него возник вариант перехода в махачкалинскую команду, и поделился воспоминаниями о выступлениях за «Томь».
«Насколько я помню, мой агент ещё зимой сказал, что есть возможность перейти в «Анжи». Как только в Томске началась чехарда, и футболисты стали покидать команду, я сразу ответил, что остаюсь до конца сезона и никуда переходить не буду. Ну а по завершению чемпионата вновь появился вариант перехода в Махачкалу. Тем более в «Анжи», где главный тренер – Александр Григорян, я с ним работал в «СКА-Энергии». Не жалею, что выбрал в пользу Дагестана.
Любой футболист, думаю, запоминает визит в Махачкалу. Здесь ведь болеют неистово и горячо. Всегда в гостях бывало тяжело играть против «Анжи». И, кстати, против махачкалинского «Динамо» тоже. Приезжал на разных уровнях – в первой лиге и Премьер-Лиге. Помню, с «Томью» неудачно сыграли. Думаю, все помнят тот крупный счёт. Ещё запомнилась суетливая Махачкала, много людей и машин. Поэтому даже не представлял, как оказывается хорошо в Каспийске. Тихо и уютно. Город-курорт. Пляж, море.
Томск для меня стал родным городом. Я нигде так долго не оставался, если не считать спартаковскую спортшколу, где занимался десять лет. И не только мне нравилось, но и жене, и дочери. Команда, коллектив, руководство – всё было на уровне. Плохо, что некоторые люди развалили команду. Я надеюсь, что в «Томи» всё наладится, и, может быть, я ещё когда-нибудь окажусь в Томске", — цитирует Солосина пресс-служба клуба.