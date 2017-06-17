Сборная Германии сыграет с траурными повязками в память о Гельмуте Коле

Футболисты сборной Германии сыграют с траурными повязками в стартовом матче группового этапа Кубка конфедераций 2017 года с командой Австралии в связи со смертью бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля. Матч между командами состоится 19 июня в Сочи.
«По запросу Немецкого футбольного союза ФИФА разрешила сборной Германии использовать траурные повязки в матче с Австралией», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе ФИФА.
Коль скончался в пятницу в возрасте 87 лет. Он занимал пост канцлера ФРГ с 1982 по 1998 год.