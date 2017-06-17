Сборная России назвала состав на матч с командой Новой Зеландии на КК-2017

Стал известен стартовый состав сборной России на стартовый матч Кубка конфедераций с командой Новой Зеландии. Встреча состоится сегодня, 17 июня, в Санкт-Петербурге, начало игры — в 18:00 по московскому времени.
Сборная России: Акинфеев, Васин, Джикия, Кудряшов, Головин, Жирков, Самедов, Ерохин, Глушаков, Полоз, Смолов.
Запасные: Габулов, Гилерме, Шишкин, Камболов, Кутепов, Комбаров, Смольников, Газинский, Миранчук, Тарасов, Бухаров, Канунников.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Новая Зеландия.