Робот поставил на победу сборной России в матче КК-2017 с Новой Зеландией

На Робостанции на ВДНХ робот Бакстер попробовал себя в роли футбольного предсказателя. Робот делает выбор посредством технического зрения и программируемых рук-манипуляторов.
На глазах у посетителей и ТВ камер, но так, чтобы это не было видно роботу, в каждый из трёх кубиков положили листочки с названием команд и ничьей. Затем кубики перемешали и разложили перед роботом. После паузы робот сделал выбор — поставил на победу россиян.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Новая Зеландия.