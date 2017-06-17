Пеле присутствует на матче Россия — Новая Зеландия

Трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле присутствует на матче открытия Кубка конфедераций — 2017 между сборными России и Новой Зеландии. Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура опубликовала совместное фото с легендарным нападающим со стадиона «Санкт-Петербург».
Фото можно посмотреть в «Твиттере».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка конфедераций — 2017 Россия — Новая Зеландия. Россияне ведут со счётом 1:0 после гола полузащитника Дениса Глушакова на 32-й минуте.