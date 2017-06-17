Путин: КК-2017 покажет миру открытую Россию, наши города с динамичной жизнью

Президент России Владимир Путин в приветственном слове перед матчем открытия Кубка конфедераций — 2017 выразил благодарность ФИФА.
«Рад приветствовать спортсменов и болельщиков из разных стран мира, всех, кто любит футбол. Впервые в истории Россия принимает сильнейшие команды континентов. Позвольте выразить благодарность ФИФА за приверженность идеи футбола, доверие нашей стране и поддержку в проведении Кубка конфедераций, который станет генеральной репетицией чемпионата мира 2018 года. Мы едины в том, что футбол должен служить целям общественного развития, объединять государства, вдохновлять и дарить мечту подрастающему поколению.
Сотни тысяч жителей России влюблены в футбол. Кубок конфедераций покажет миру открытую Россию, наши города с богатой историей и динамичной жизнью. Уверен, на аренах будет идти бескомпромиссная и честная борьба до последних минут матча. Миллионы людей по всему миру увидят захватывающее зрелище, настоящий триумф спорта. Будем смотреть футбол!» — цитирует Путина Welcome2018.