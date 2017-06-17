Глушаков: до «Открытие Арены» стадиону в Санкт-Петербурге ещё далеко

Полузащитник сборной России и «Спартака» Денис Глушаков после матча с Новой Зеландией (2:0) на Кубке конфедераций — 2017 поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург».
В мае после победы «Спартака» в РФПЛ Глушаков опубликовал отредактированную фотографию, где он стоит с кубком победителя чемпионата России на фоне поля стадиона «Санкт-Петербург», на котором отсутствует газон. Игрок подписал фото «Когда отмечать-то будем?», обратившись к пресс-службе «Зенита», которая в прошлом году пошутила о том, что «Спартак» долго не выигрывал трофеев.
«Стал ли лучше стадион после моего коллажа? Да вроде. Но я тут в первый раз. Нормально вроде сделали. Но до „Открытие Арены“ ещё далеко. У нас стадион потрясающий», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.