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Ди Бьяджо: я пытаюсь изолировать Доннарумму от ситуации с «Миланом»

17 июня 2017, суббота. 22:49. Футбол

Главный тренер молодежной сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо сообщил, что ситуация с контрактом не должна повлиять на вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму на Евро-2017 U21.

«Я пытаюсь изолировать парня от этой ситуации, но это непросто. На мой взгляд, это должно помочь ему прибавить, укрепить свой характер и найти баланс, равновесие. Уверен, в завтрашнем матче у него не будет проблем.

К счастью, мы находимся в Польше и далеки от слухов, но это часть работы, и ребята должны научиться жить с такими вещами», — цитирует тренера Football Italia.

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Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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ФК Милан Джанлуиджи Доннарумма
Новости. Футбол
17 июня 2017, суббота
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