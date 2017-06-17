Ди Бьяджо: я пытаюсь изолировать Доннарумму от ситуации с «Миланом»

Главный тренер молодежной сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо сообщил, что ситуация с контрактом не должна повлиять на вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму на Евро-2017 U21.
«Я пытаюсь изолировать парня от этой ситуации, но это непросто. На мой взгляд, это должно помочь ему прибавить, укрепить свой характер и найти баланс, равновесие. Уверен, в завтрашнем матче у него не будет проблем.
К счастью, мы находимся в Польше и далеки от слухов, но это часть работы, и ребята должны научиться жить с такими вещами», — цитирует тренера Football Italia.
Сакки: хочу напомнить Доннарумме примеры Кака и Шевченко