Президент «Милана»: Доннарумма будет сидеть на трибунах до конца сезона!

Президент «Милана» Ли Йонхонг высказался по поводу ситуации с голкипером команды Джанлуиджи Доннаруммой. Соглашение 18-летнего футболиста с россонери истекает 30 июня 2018 года, и стороны не могут договориться о его продлении.
«Я потратил € 800 млн на приобретение клуба. Продав Доннарумму за € 40 млн, мы не станем богаче. Он будет сидеть на трибунах до конца сезона!» — цитирует Йонхонга Made in Foot.
Ранее директор «Милана» Марко Фассоне сообщил, что Доннарумма принял окончательное решение не продлевать контракт с клубом.