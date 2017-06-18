Смертин, Сорокин и Соловьёв избраны в состав исполкома РФС

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента по связям с общественностью компании «Новатэк» Денис Соловьёв избраны в состав исполкома Российского футбольного союза (РФС) на внеочередной конференции организации, которая проходит в эти минуты в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Соответствующие кадровые изменения были одобрены на апрельской конференции РФС и утверждены исполкомом в мае.