Ломбертс: в России многие называют Европу собачкой Америки, и я согласен с ними

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс, который покинул сине-бело-голубых по окончании сезона-2016/17 после десяти лет в клубе, поделился мыслями о политической ситуации в России.
«Конечно, в России нет свободы прессы и в городах есть многие люди, которые не согласны с политикой Путина, но большинство россиян считают его фантастическим президентом. Путин вернул Россию на международную арену. Многие патриоты России горды, что они не подчиняются Соединённым Штатам. Они называют Европу собачкой Америки, и я согласен с ними. Европа должна идти своим путём.
Меня разозлила речь Ги Верхофстадта (бельгийский политик, бывший премьер-министр страны. — Прим. «Чемпионата») на Майдане, когда он сказал, что Европа спасёт Украину. В этом не было необходимости. Украина гораздо ближе к России. Европа думала, что русские не вмешаются в эту ситуацию, и посмотрите, что произошло, — сейчас на Украине всё ещё идёт война. До сих пор не понимаю, что Европа хочет от Украины», — сказал Ломбертс в интервью De Tijd.