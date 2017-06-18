Фан-зону в Петербурге в первый день Кубка конфедераций посетили 12 тыс. человек

В первый день проведения Кубка конфедераций — 2017 фан-зону на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге посетили 12 тыс. человек. Об этом сообщает welcome2018.
В день старта турнира любители футбола начали собираться уже в 11:00, сразу после открытия. Развлекательная программа началась в 13:00 с интерактивной экскурсии и анонсов основных активностей мероприятия.
В 14:00 на главной сцене состоялась церемония официального открытия публичных просмотров Кубка конфедераций. Всех собравшихся приветствовали председатель оргкомитета «Россия-2018», заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, посол чемпионата мира по футболу — 2018 Алексей Смертин, а также послы Северной столицы на ЧМ-2018 Вячеслав Малафеев и Василий Герелло.
После церемонии открытия ведущие пригласили всех гостей на фитнес-разминку и турнир по мини-футболу. А уже в 16:00 на большом экране началась прямая трансляция красочной церемонии открытия Кубка конфедераций.