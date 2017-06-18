Тарханов: мне понравилась молодёжь «Урала», которая вышла во втором тайме

Главный тренер ФК «Урал» Александр Тарханов прокомментировал победу над клубом «Челябинск» (3:2), который выступает во втором дивизионе России.
«Есть футболисты, которые мне понравились. Есть те, кто не очень понравился. Мне понравилась наша молодёжь, которая вышла во втором тайме. К примеру, Киселёв, Артёменко. Достаточно интересно играли. По игрокам, которые находятся на просмотре, сделал определённые выводы. Но пока о них говорить не буду.
Мы хорошо провели первый тайм. Вели 2-0. Во втором тайме, когда сделали замены, игра чуть-чуть разладилась. Нам забили дважды. Но потом мы имели достаточно моментов. Только Ставпец имел четыре выхода один на один с вратарём. Билоног мог три забить. Но потом всё же заработали пенальти и забили. С Билоногом надо поработать. У него есть хорошие качества. Скорость у него хорошая, сильный парень. Но пока я не увидел тонкости в игре. Будем ещё смотреть», — цитирует Тарханова сайт «Урала».