Мутко: если у властей Саранска есть желание, можно построить частный клуб

Заместитель председателя правительства РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко на внеочередной конференции РФС рассказал о ситуации с передачей стадионов субъектам РФ по окончании ЧМ-2018.
«Передадим субъектам РФ после ЧМ стадионы и концепции управления ими. Бизнес-модель управления на несколько лет – каждому региону.
Сейчас занимаюсь «СКА-Хабаровском». Лучше бы сначала продумали систему развития. С бухты барахты всё стали делать. А где играть? Жители против? А «Тосно»? Будет играть на «Петровском». А вы, клуб, какого региона? Хотелось, чтобы в Саранске команда была. Ведём переговоры, чтобы в городе была «Мордовия». Если у властей есть желание, можно построить частный клуб. В Татарстане способны сделать это, а в других регионах нет», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.