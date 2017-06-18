Видаль – в стартовом составе сборной Чили на матч с Камеруном, Санчес – в запасе

Стали известны стартовые составы сборных Камеруна и Чили на матч 1-го тура группы B Кубка конфедераций — 2017, который пройдёт сегодня на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
В стартовом составе южноамериканской команды оказался полузащитник Артуро Видаль, а ещё одна звезда чилийцев нападающий Алексис Санчес начнёт встречу со скамейки запасных.
Камерун: Ондоа, Мабука, Тейку, Нгаду-Нгаджуй, Фай, Джум, Сиани, Ангисса, Муканджо, Бассогог, Абубакар.
Чили: Эррера, Исла, Медель, Хара, Арангис, Диас, Босежур, Фуэнсалида, Видаль, Варгас, Пуч.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Камерун — Чили. Начало встречи — в 21:00 мск.