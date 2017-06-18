Португалия — Мексика: Криштиану Роналду получил награду BUD AF Man of the Match

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча 1-го тура группы A Португалия — Мексика, получив приз BUD AF Man of the Match. Он одержал победу в голосовании болельщиков всего мира.
32-летний футболист стал автором голевой передачи на Рикарду Куарежму, который точным ударом на 35-й минуте открыл счёт в матче. Встреча, которая проходила на стадионе «Казань Арена», завершилась со счётом 2:2.
Выбрать лучшего футболиста встречи в ходе каждой игры можно на сайте bud-match.com. Голосование начинается в перерыве и идёт до конца матча.