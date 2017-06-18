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Сантуш: сборная Мексики играла очень хорошо, даже, может, лучше Португалии

18 июня 2017, воскресенье. 21:06. Футбол

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился впечатлениями от матча Кубка конфедераций со сборной Мексики. Встреча, прошедшая в Казани, завершилась вничью со счётом 2:2. При этом португальцы позволили мексиканцам сравнять счёт в компенсированное время.

«От имени сборной хочу выразить соболезнования семьям всех, кто пострадал от лесного пожара в Португалии. Что касается игры, то нам было трудно. Мексиканцы были агрессивнее, быстрее. Они давили, не давали нам играть. Два или три раза мы даже не могли начать атаку длинным пасом. В общем, тяжело было контролировать игру. Первые минут 20-25 не могли создать ничего впереди, а соперник создавал. При этом у мексиканцев были проблемы в обороне, но мы не могли этим воспользоваться. Честно говоря, и мы не давали им играть, и они нам.

Да, мы забили первыми, но могли забить два и не пропустить ни одного. Опять же Мексика грамотно реагировала на пропущенные голы. В перерыве я сказал игрокам: «Надо усилить давление в атаке, играть через мелкий пас». В первые семь минут второго тайма улучшений не произошло, и я произвёл замены. Потом игра выравнялась, перестали позволять сопернику отбирать у нас мяч. Хотели победить, выдвинулись вперёд и всё-таки забили гол. Но не смогли удержать победный счёт. Отталкиваясь от того, как играли обе команды, ничья — справедливый результат. Мексика играла очень хорошо, даже, может, лучше нас.

Будем исправлять ошибки. Мы давали мексиканцам много пространства, долго разворачивались при потере мяча, постоянно теряли его. Приходилось бегать вокруг них, команда стала боятся играть и реже владела мячом. Но когда Роналду наконец-то добежал до штрафной соперника, они немного растерялись. Надо было чаще так играть. Соперники же не роботы, а живые люди.

Видеопомощник? Если футбол выиграет от этого нововведения — отлично. Но давайте подождём с выводами. Пока никто не знает правил, как это работает. Я сам пытался узнать, почему приостановили игру, когда забивался второй гол. Любопытно, что видеопомощник использовался, только когда забивали мы. Хотя когда мы пропустили второй гол, было непонятно, кто кого придерживал за футболку.

Проблема с физикой? Нет, мы не выглядели усталыми. Скорее соперник был динамичным. Мы не всегда владели мячом, контратаковали, но не всегда получалось. Когда делали четыре-пять удачных пасов, то могли преодолеть мексиканскую оборону», — передаёт слова Сантуша корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

Португалия не удержала победный счёт в матче Кубка конфедерации с Мексикой
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Мексики — Футбол Сборная Португалии — Футбол Фернанду Сантуш
Новости. Футбол
18 июня 2017, воскресенье
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