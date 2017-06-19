Арангис: можно сказать, что сборная Чили сыграла вничью с системой видеоповторов

Полузащитник сборной Чили Чарлес Арангис после победы над командой Камеруна (2:0) в матче 1-го тура группы B Кубка конфедераций – 2017 поделился мнением о тестировании системы видеоповторов на турнире.
«Думаю, к новой системе все скоро привыкнут. Нам она сегодня не навредила. Можно сказать, сыграли с ней вничью. Убьёт ли это дух футбола? Надеюсь, нет», — передаёт слова Арангиса корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
По ходу встречи главный арбитр матча два раза воспользовался видеоповторами, по итогам которых один гол чилийцев был отменён, а другой — засчитан.
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