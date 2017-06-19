Ди Бьяджо: Доннарумма отреагировал на акцию фанатов так, словно ему 30 лет

Главный тренер молодёжной сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо рассказал, как акция болельщиков отразилась на вратаре команды Джанлуиджи Доннарумме. Фанаты во время матча чемпионата Европы — 2017 U21 между сборными Дании и Италии в Кракове забросали Доннарумму поддельными долларами.
«Доннарумма не нервничал, сохранял спокойствие в трудной ситуации и выглядел так, словно ему 30 лет. Он был готов мириться с тем, что выходит за рамки футбола», — приводит слова Ди Бьяджо Football Italia.
На этой неделе 18-летний голкипер отказался продлевать контракт с «Миланом», чем вызвал гнев со стороны болельщиков россонери.