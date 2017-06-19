«Кёльн» отклонил предложение «Тяньцзинь Цюаньцзянь» по форварду Модесту

«Кёльн» отклонил предложение китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» относительно нападающего Антони Модеста, передаёт Bild.
Спортивный директор немецкого клуба Йорг Шмадтке сообщил, что китайцы предложили за Модеста € 30 млн, добавив, что переговорный процесс продолжается.
«Мы договорились встретиться в ближайшие дни. Пока никаких результатов нет, но переговоры продвигаются», — приводит слова Шмадтке Bild.
Ранее сообщалось, что самому Модесту «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагает зарплату в размере € 10 млн в год.
По итогам предыдущего сезона Модест принял участие в 34 матчах Бундеслиги, став автором 25 голов и 2 результативных передач. Его контракт с «Кёльном» рассчитан до лета 2021 года.