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«Ливерпуль» стал очередным претендентом на Лемара

19 июня 2017, понедельник. 07:18. Футбол

Полузащитник «Монако» Тома Лемар может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает TF1. По данным источника, на 21-летнего футболиста помимо мерсисайдцев претендуют «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ювентус».

Контракт Лемара с «Монако» рассчитан до 2020 года. На трансферном рынке полузащитник оценивается в € 20 млн.

Ранее сообщалось, что Лемар включён в шорт-лист «Ювентуса», а наставник «Арсенала» Арсен Венгер признался, что был заинтересован в услугах Томы ещё до его перехода в «Монако».

В минувшем сезоне Лемар провёл 34 матча в чемпионате Франции, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.

Источник: TF1 Сообщить об ошибке
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