«Ливерпуль» стал очередным претендентом на Лемара

Полузащитник «Монако» Тома Лемар может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает TF1. По данным источника, на 21-летнего футболиста помимо мерсисайдцев претендуют «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ювентус».
Контракт Лемара с «Монако» рассчитан до 2020 года. На трансферном рынке полузащитник оценивается в € 20 млн.
Ранее сообщалось, что Лемар включён в шорт-лист «Ювентуса», а наставник «Арсенала» Арсен Венгер признался, что был заинтересован в услугах Томы ещё до его перехода в «Монако».
В минувшем сезоне Лемар провёл 34 матча в чемпионате Франции, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.