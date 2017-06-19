Австралия – Германия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00

19 июня в Сочи на стадионе «Фишт» состоится матч 1-го тура группы B Кубка конфедераций между сборными Австралии и Германии.
Встреча начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Австралия – Германия
Встречу 19.06.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Марком Гейгером из США.
Ранее команды встречались друг с другом четыре раза. Два матча завершились победой Германии, один победой Австралии, один раз команды сыграли вничью.
Последняя встреча между этими сборными состоялась в 2015 году и закончилась вничью со счётом 2:2.