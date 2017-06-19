Роналду пропустил тренировку сборной Португалии

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду пропустил сегодняшнюю тренировку сборной Португалии. В занятии не принимает участия большинство игроков основы, которые накануне сыграли в матче с Мексикой на Кубке конфедераций (2:2), передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Лишь Пепе, Рикардо Куарежма и три игрока, вышедших на замену, участвуют в тренировке, остальные – резервисты.
В 16:00 мск сборная Португалии покинет отель и затем вылетит в Москву, где начнёт подготовку к матчу со сборной России. Встреча состоится 21 июня.
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Во встрече сборных Португалии и Мексики впервые на Кубке конфедераций был отменён гол после подсказки видеоассистентов судьи.