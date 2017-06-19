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Экс-президент «Реала»: переход Роналду в «Баварию»? А почему бы и нет?

19 июня 2017, понедельник. 12:35. Футбол

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон прокомментировал информацию, что в услугах нападающего команды Криштиану Роналду заинтересован главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти. Последний знает о способностях футболиста сборной Португалии не понаслышке, поскольку работал с ним в «Королевском клубе».

«Переход Роналду в «Баварию»? А почему бы и нет? Я не вижу оснований для того, чтобы события не развивались подобным образом. Роналду определённо будет играть в Европе. Однако я надеюсь, что он не покинет «Реал». В обратном же случае он перейдёт в команду, борющуюся за титулы», — приводит слова Кальдерона Bild.

Ранее сообщалось, что Роналду твёрдо намерен покинуть «Реал», о чём сообщил президенту клуба Флорентино Пересу. Роналду сделал это после того, как испанская прокуратура обвинила его в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн.

Источник: Анчелотти хочет видеть Роналду в «Баварии»
Источник: Bild Сообщить об ошибке
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Теги
Бавария ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду Рамон Кальдерон Трансферы
Новости. Футбол
19 июня 2017, понедельник
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