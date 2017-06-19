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19 июня в Турции стартует детский футбольный лагерь мадридского «Реала»

19 июня 2017, понедельник. 14:54. Футбол

Мадридский «Реал» запускает футбольный тренировочный лагерь по программе Real Madrid Foundation для детей от 6 до 17 лет. Футбольный курс пройдёт в Белеке, в отеле Regnum Carya Golf & Spa Resort c 19 июня по 8 сентября. Турция стала уже 73-й страной, поучаствовавшей в программах некоммерческой организации Real Madrid Foundation, насчитывающей всего 400 разнообразных социальных программ.

Занятия на турецких курсах пройдут под руководством специалистов из академии мадридского «Реала», имеющих лицензию категории UEFA Pro. Для участия в программе каждому из наставников пришлось проходить дополнительную аттестацию. На летние курсы RMF в Турции уже подали заявки 350 детей из 41 страны мира. Стоимость недельного обучения составляет € 400 за ребенка для гостей Regnum Carya & Spa Resort и € 600 для гостей из других отелей. Также действует 25% скидка на второго ребёнка в семье.

«Цель курсов не в том, чтобы воспитать новых игроков для «Реала». Наша задача – передача опыта детям, их обучение принципам игры «Реала» и ценностям нашего великого клуба. В наших школах мы используем футбол не только для того, чтобы дети занимались спортом, но и для развития дружбы, общения, работы в команде и взаимоуважения. Этими проектами мы помогаем детям уйти с улиц, в том числе из криминальной среды. Мы показываем этим детям абсолютно другую жизнь. Например, на данный момент действует большой социальный проект RMF в Перу. Есть пример, когда благодаря этому проекту мальчика удалось вывести из криминальной среды через социальную спортивную школу RMF — сейчас он является тренером. В других странах есть проекты по адаптации детей беженцев и многое другое», — сказал Андрес Мунтанер, директор по курсам RMF.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид
Новости. Футбол
19 июня 2017, понедельник
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