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«Чемпионат» запустил онлайн-игру «Камень, ножницы, бумага»

19 июня 2017, понедельник. 16:22. Футбол

На «Чемпионате» запустилась Tsu Ye Fighter — игра, в которой можно попробовать обыграть в «Камень, ножницы, бумага» главного редактора «Чемпионата» Самвела Авакяна, редактора раздела «Киберспорт» Андрея Загудаева и спортивного комментатора и журналиста Нобеля Арустамяна.

Кроме этого каждый участник сможет подать заявку и получить возможность попасть на одну из самых громких вечеринок лета Block Party, которые пройдут 24 июня в Краснодаре и 1 июля в Екатеринбурге. В программе обоих мероприятий музыкальные выступления во главе с финским хедлайнером Jimi Tenor, гастрономические хиты героев местного стрит-фуда, сияющие винтажные машины, мотоциклы и DIY-тренажёры из автомобильных запчастей.

Поиграть в Tsu Ye Fighter

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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