Экс-вратарь ЦСКА и «Анжи» Помазан стал игроком «Балтики»

«Балтика» на официальном сайте объявила о подписании контракта с голкипером Евгением Помазаном. Контракт с 28-летним футболистом рассчитан на один год.
Последним клубом Помазана была «Кубань», которую он покинул на правах свободного агента по окончании минувшего сезона. Помимо краснодарского клуба вратарь выступал за ЦСКА, «Урал», «Спартак-Нальчик» и «Анжи». В составе «армейцев» Помазан стал обладателем Кубка России—2008/09 и бронзовым призёром РФПЛ, с «Анжи» он также выигрывал бронзовые медали чемпионата.
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