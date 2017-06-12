Черенчиков перешёл из «Амкара» в «Балтику»

«Балтика» заключила контракт с 32-летним центральным защитником «Амкара» Иваном Черенчиковым. Контракт с футболистом заключён по схеме «1+1».
«Иван является рекордсменом пермского клуба – он непрерывно выступал за «Амкар» в течение 15 сезонов и был капитаном команды. Также Черенчиков принимал участие в играх молодёжной сборной России. Рост игрока – 187 см, вес – 82 кг», — информирует официальный сайт «Балтики».
Черенчиков провёл за «Амкар» 242 матча в чемпионатах России. С учётом кубковых и еврокубковых матчей футболист ещё два года тому назад преодолел рубеж в 250 игр за «Амкар».
Воспитанник «Динамо» Свежов перешёл в «Балтику»