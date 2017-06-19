Муса открыл спортивный центр в Нигерии

Нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса открыл спортивный центр в нигерийском городе Кано, сообщает Nigerian Monitor. В центре есть два футбольных поля, большой зал, административный блок и двухэтажное здание с тренажёрными залами.
Президент федерации футбола Нигерии Амаджу Пинник через своего помощника выразил Мусе благодарность за вклад в развитие и продвижение спорта в стране.
В прошлом сезоне 24-летний форвард, известный в России по выступлениям за ЦСКА, сыграл 32 матча за «Лестер», в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.
Муса может оказаться в «Вест Бромвиче» или «Брайтоне»