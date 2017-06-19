Клопп: юным игрокам «Ливерпуля» нужно сделать следующий шаг

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил потенциал молодых игроков мерсисайдцев.
«Трент Арнольд, Бенджамин Вудбёрн и Овимумо Эжариа дебютировали в АПЛ в прошлом сезоне, Гарри Уилсон играл в Кубке Англии, Риан Брустер тоже приближается к первой команде. Эти ребята отлично поработали, но каждому из них нужно прибавлять. Им нужно сделать следующий шаг и превратиться из просто талантливой молодёжи в полноценных игроков ротации.
Посмотрите на Брустера — каждый видит, насколько он талантлив. Он очень хорош. Бен и Трент находятся на шаг впереди. Такое количество ярких молодых футболистов настраивает на позитивный лад, это хорошо для нашего будущего", — цитирует Клоппа сайт «Ливерпуля».