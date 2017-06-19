Горецка: может, неровная игра — нормальный процесс для молодой сборной Германии

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка поделился впечатлениями от победы над командой Австралии в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций—2017. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:2 в пользу немцев.
«Мы контролировали ход матча и отлично двигали мяч, но по ходу второго тайма что-то нарушилось и игра перестала получаться. Мы предоставляли сопернику слишком много свободных зон и постоянно теряли мяч. Возможно, неровная игра — нормальный процесс для молодой команды, но в следующих матчах нужно будет играть лучше», — цитирует Горецку Kicker.
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